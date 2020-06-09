Грузия и Греция признали права друг друга

Грузия договорилась с Грецией о взаимном признании водительских прав. Такого рода соглашения республика Южного Кавказа заключила с Ирландией и Испанией.

Грузия и Греция заключили соглашение "О взаимном признании и обмене водительских прав". Об этом сказано в сообщении, размещенном 27 сентября на сайте МВД республики.

Церемония подписания состоялась в Афинах.

Свои подписи под документом поставили глава грузинского ведомства Вахтанг Гомелаури и глава греческого Мининфраструктуры и транспорта Христос Стайкурас.

Согласно соглашению, владельцы прав, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания. При этом им не нужно будет сдавать теоретический или практический экзамен.