Израильский премьер сократил визит в США

Нетаньяху возвращается в Израиль из США раньше намеченного срока. Чем продиктовано это решение, на данный момент не сообщается.

Премьер-министр Израиля досрочно возвращается на родину из Соединенных Штатов. Об этом поведал на своих страницах в соцсетях советник офиса главы кабмина.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил сократить свой визит в США и вылетает обратно в Израиль"

– Дмитрий Гендельман

Причины такого решения на данный момент не сообщается.

Напомним, в ходе своего выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций израильский премьер сообщил, что страна продолжит сражаться в секторе Газа до тех пор, пока не добьется победы.