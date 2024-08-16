Вестник Кавказа

Израильский премьер сократил визит в США

Биньямин Нетаньяху
© Фото: соцсети премьер-министра Израиля
Нетаньяху возвращается в Израиль из США раньше намеченного срока. Чем продиктовано это решение, на данный момент не сообщается.

Премьер-министр Израиля досрочно возвращается на родину из Соединенных Штатов. Об этом поведал на своих страницах в соцсетях советник офиса главы кабмина.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил сократить свой визит в США и вылетает обратно в Израиль"

– Дмитрий Гендельман

Причины такого решения на данный момент не сообщается.

Напомним, в ходе своего выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций израильский премьер сообщил, что страна продолжит сражаться в секторе Газа до тех пор, пока не добьется победы.

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