Турпоток в Северную Осетию удвоился за год

Поток туристов, желающих провести свой отдых в Северной Осетии, стал в два раза больше в 2024 году по сравнению с прошлым годом. Статистику в международный День туризма представил республиканский комитет по туризму.

Количество гостей в Северной Осетии за год удвоилось, о положительной динамике рассказали в комитете по туризму Северной Осетии.

По данным ведомства, в Северной Осетии с января по июнь побывали почти 900 тыс туристов.

"Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом"

– комитет

В ведомстве уточнили, что отдых в Северной Осетии выбирали жители Москвы, Кубани и Дона, Приволжья и Сибири, а также других российских субъектов. Приезжали в республику и граждане других государств.