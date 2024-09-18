Вестник Кавказа

Турпоток в Северную Осетию удвоился за год

Турпоток в Северную Осетию удвоился за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов, желающих провести свой отдых в Северной Осетии, стал в два раза больше в 2024 году по сравнению с прошлым годом. Статистику в международный День туризма представил республиканский комитет по туризму.

Количество гостей в Северной Осетии за год удвоилось, о положительной динамике рассказали в комитете по туризму Северной Осетии.

По данным ведомства, в Северной Осетии с января по июнь побывали почти 900 тыс туристов.

"Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом"

– комитет

В ведомстве уточнили, что отдых в Северной Осетии выбирали жители Москвы, Кубани и Дона, Приволжья и Сибири, а также других российских субъектов. Приезжали в республику и граждане других государств.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Две канатки откроют к зиме на «Мамисоне»

Две канатки откроют к зиме на «Мамисоне»

Леопард Рица останется с людьми еще на год

Леопард Рица останется с людьми еще на год

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Новый IT-клуб заработал в Алагире

Новый IT-клуб заработал в Алагире

На Северную Осетию идет непогода

На Северную Осетию идет непогода

Владикавказские пожарные тушат пожар в частном секторе

Владикавказские пожарные тушат пожар в частном секторе

Два сотрудника Минобразования Северной Осетии задержаны

Два сотрудника Минобразования Северной Осетии задержаны

Сель заблокировал экотропу к водопаду в Северной Осетии

Сель заблокировал экотропу к водопаду в Северной Осетии

Врачи пытаются спасти пострадавшего от петард ребенка в Северной Осетии

Врачи пытаются спасти пострадавшего от петард ребенка в Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы