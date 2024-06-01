Сель заблокировал экотропу к водопаду в Северной Осетии

Жители и гости Северной Осетии временно не смогут ходить по экотропе к водопаду Шагацикомдон. Причина – сошедший селевой поток

В Северной Осетии из-за селевого потока временно закрыли экотропу, ведущую к водопаду Шагацикомдон. Об этом рассказали в региональном комитете по туризму.

"По экологической тропе к водопаду Шагацикомдон сошел селевой поток (Цейский участок, территория Северо-Осетинского государственного природного заповедника). Тропа временно закрыта для посещения"

– пресс-служба комитета

Как отмечается, запрет на посещение экотропы ввели в целях безопасности посетителей. Открыть доступ к экотропе планируется после устранений последствий.