Вестник Кавказа

Сель заблокировал экотропу к водопаду в Северной Осетии

Сель заблокировал экотропу к водопаду в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители и гости Северной Осетии временно не смогут ходить по экотропе к водопаду Шагацикомдон. Причина – сошедший селевой поток

В Северной Осетии из-за селевого потока временно закрыли экотропу, ведущую к водопаду Шагацикомдон. Об этом рассказали в региональном комитете по туризму.

"По экологической тропе к водопаду Шагацикомдон сошел селевой поток (Цейский участок, территория Северо-Осетинского государственного природного заповедника). Тропа временно закрыта для посещения"

– пресс-служба комитета

Как отмечается, запрет на посещение экотропы ввели в целях безопасности посетителей. Открыть доступ к экотропе планируется после устранений последствий.

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