Лоукостер Air Arabia свяжет Москву и Рас-эль-Хайму

Эмиратский лоукостер к Новому году начнет совершать рейсы между Москвой и Рас-эль-Хаймой. Перевозчик будет выполнять по три рейса еженедельно.

Москву и Рас-эль-Хайму в ОАЭ в конце года свяжет прямой рейс перевозчика Air Arabia.

"Запуск регулярных рейсов между Москвой и Рас-эль-Хаймой соответствует стратегическому видению по развитию туризма, а также способствует укреплению туристических и экономических связей между двумя городами"

– гендиректор компании Адель аль-Али

Первый рейс будет выполнен 27 декабря. Авиалайнеры Airbus A320 будут летать по средам, пятницам и воскресеньям между аэропортами Домодедово и Рас-эль-Хайма, передает ТАСС.