Вестник Кавказа

Лоукостер Air Arabia свяжет Москву и Рас-эль-Хайму

В салоне AirArabia
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Эмиратский лоукостер к Новому году начнет совершать рейсы между Москвой и Рас-эль-Хаймой. Перевозчик будет выполнять по три рейса еженедельно.

Москву и Рас-эль-Хайму в ОАЭ в конце года свяжет прямой рейс перевозчика Air Arabia.

"Запуск регулярных рейсов между Москвой и Рас-эль-Хаймой соответствует стратегическому видению по развитию туризма, а также способствует укреплению туристических и экономических связей между двумя городами"

– гендиректор компании Адель аль-Али

Первый рейс будет выполнен 27 декабря. Авиалайнеры Airbus A320 будут летать по средам, пятницам и воскресеньям между аэропортами Домодедово и Рас-эль-Хайма, передает ТАСС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
845 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолеты хотят запустить между Баку и Калугой

Самолеты хотят запустить между Баку и Калугой

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Armenian Airlines открывает новый авиарейс Ереван-Волгоград-Ереван

Armenian Airlines открывает новый авиарейс Ереван-Волгоград-Ереван

Air Astana с октября снова будет летать в Лондон из Алматы без посадок

Air Astana с октября снова будет летать в Лондон из Алматы без посадок

AZAL приостановил полеты в Израиль

AZAL приостановил полеты в Израиль

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Тбилиси и три города Европы объединит прямое авиасообщение

Тбилиси и три города Европы объединит прямое авиасообщение

Тбилиси и Лондон свяжет прямой рейс

Тбилиси и Лондон свяжет прямой рейс

Школьников Северной Осетии будут учить управлять беспилотниками

Школьников Северной Осетии будут учить управлять беспилотниками

Цены на авиабилеты все же будут снижаться

Цены на авиабилеты все же будут снижаться

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы