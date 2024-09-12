Вестник Кавказа

Санкт-Петербург и Иран будут сотрудничать биржами

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Биржи Ирана и Санкт-Петербурга заключили соглашение о взаимопонимании. Цель – организация торгов ключевыми товарами.

Товарная биржа Ирана и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа заключили меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба российской площадки.

Соглашение подписано на полях Российской энергетической недели. Подписи под документом поставили президент СПбМТСБ Игорь Артемьев и гендиректор IME Сейед Джавад Яхроми.

Цель подписанного соглашения заключается в организации торгов основными товарами на биржевых площадках и укрепление торгово-экономических отношений.

Отмечается, что биржи намерены развивать общую инфраструктуру финансовых рынков, совершать обмен рыночной информацией и оказывать комплекс складских услуг.

«Также запланированы совместные исследовательские проекты и консультации по вопросам развития технологий и государственного регулирования»

- пресс-служба биржи

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