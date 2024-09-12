Санкт-Петербург и Иран будут сотрудничать биржами

Товарная биржа Ирана и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа заключили меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба российской площадки.
Соглашение подписано на полях Российской энергетической недели. Подписи под документом поставили президент СПбМТСБ Игорь Артемьев и гендиректор IME Сейед Джавад Яхроми.
Цель подписанного соглашения заключается в организации торгов основными товарами на биржевых площадках и укрепление торгово-экономических отношений.
Отмечается, что биржи намерены развивать общую инфраструктуру финансовых рынков, совершать обмен рыночной информацией и оказывать комплекс складских услуг.
«Также запланированы совместные исследовательские проекты и консультации по вопросам развития технологий и государственного регулирования»
- пресс-служба биржи