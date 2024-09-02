Леопард Рица останется с людьми еще на год

Выпуск в дикую природу самки леопарда по кличке Рица в этом году не состоится. Животное повредило клык и нуждается в лечение.

В Северной Осетии отменили планы по выпуску в этом сезоне в природу двухлетней самки переднеазиатского леопарда по кличке Рица, информирует Министерство природы региона.

В ведомстве уточнили, что молодая хищница повредила клык, предстоит лечение. Выпустить редкое животное в горы Северной Осетии теперь планируется в будущем году.

Рица - сестра леопарда по кличке Терек, который был убит в день выпуска в Кавказском заповеднике в августе этого года.