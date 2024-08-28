Вестник Кавказа

Началось расследование по поводу смерти леопарда в Кавказском заповеднике

Началось расследование по поводу смерти леопарда в Кавказском заповеднике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарская прокуратура занялась выяснением деталей инцидента, при котором погиб исчезающий вид леопарда в Кавказском заповеднике. Есть предположение, что его подстрелили.

Смерть переднеазиатского леопарда по кличке Терек в Кавказском заповеднике вынудила местную прокуратуру начать следствие, рассказали в ведомстве.

"Кавказский биосферный заповедник находится на территории трех субъектов, поэтому пока уточняется, где это непосредственно произошло. От этого будет зависеть компетентность наша, можем ли мы давать оценку или нет. В любом случае проводим проверку"

- прокуратура Краснодарского края

Согласно информации из соцсетей, Терек погиб после выпуска в дикую природу. Есть вероятность, что после этого он помчался в сторону, где стояли люди. Из-за возникшей опасности в него пришлось выстрелить.

Переднеазиатский леопард ранее не был исчезающим видом, однако на фоне истребления в течение ХХ века его численность стала резко сокращаться. Сейчас существует специальная социальная программа по восстановлению популяции.

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