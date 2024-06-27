Зубров стало больше в Кавказском заповеднике

Специалисты Кавказского заповедника насчитали почти 1300 зубров на своей территории. Их число значительно увеличилось с прошлого года. В будущем они могут начать обитать мне заповедной зоны.

Кавказский заповедник пополнился зубрами: их численность выросла до 1300 животных, подсчитали сотрудники заповедной территории.

«По заключению специалистов, популяция зубров в Кавказском заповеднике на сегодняшний день может составлять 1250−1280 особей. Для сравнения, численность вида в 2023 году составляла 1 200 особей, в 2022-м было насчитано 1 150 зубров»

- Кавказский заповедник

Специалисты обнаружили зубров в местах, где их не видели уже десять лет. Они снова обитают на Мастаканском хребте в котловине горы Веселой и на Бурьянистом хребте. Эти территории регулярно осматривают сотрудники заповедника.

Выросла численность не только взрослых зубров, но и малышей – до 1000 особей.

В заповеднике считают, что популяция этих краснокнижных животных может выйти за пределы заповедной территории в ближайшем будущем.