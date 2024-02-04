В Абхазии могут снова поселиться зубры

Горные зубры могут быть завезены в Абхазию. Вопрос восстановления популяции решается совместно с Кавказским природным биосферным заповедником.

Абхазия обсуждает с Россией возможность заселения Псху-Гумистинского заповедника зубрами.

Российская и абхазская сторона ведут переговоры по вопросу возвращения горных зубров в Абхазию в течение года. Российским министерством природы по запросу Госкомитета Абхазии по экологии был разработан план по подготовке к ввозу горных зубров в республику.

Идея возродить популяцию пришла к абхазскому депутату Резо Зантария.

"В разговоре с директором Института ​экологии Романом Дбар мы подошли к тому, что в 1926 году на Аибге был убит последний зубр того времени. Тогда я загорелся идеей восстановить его популяцию. Вышел на Минприроды России"

– Зантария

Процесс продвигается, поделился депутат. Полгода назад Абхазией была направлена российской стороне дорожная карта. Планируется организовать посещение Кавказского природного биосферного заповедника специалистами из Абхазии. На месте они ознакомятся с особенностями среды обитания горных зубров.

Также в рамках проекта будет создана российско-абхазская рабочая экспертная группа. Специалистам предстоит определить места в горах Абхазии, подходящие для обитания зубров.

Псху-Гумистинский заповедник - крупнейший на территории Абхазии. Он располагается в горной части в центре республике - севернее Нового Афона и Сухума.