Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Накануне вечером в Дагестане прогремел взрыв на автозаправочной станции. Сегодня было обнаружено еще одно тело, сообщается о 12 погибших.

АЗС взорвалась в пригороде Махачкалы в пятницу вечером, сегодня сообщается о 12 погибших.

Ранее было известно об 11 жертвах, еще одно тело извлекли из-под завалов на месте происшествия.

"Число погибших увеличилось до 12"

– Минздрав Дагестана

В списке погибших двое детей. Также известно о 11 пострадавших, из которых четверо госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.

В Дагестане на 28 сентября объявили траур.