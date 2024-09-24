Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Накануне вечером в Дагестане прогремел взрыв на автозаправочной станции. Сегодня было обнаружено еще одно тело, сообщается о 12 погибших.
АЗС взорвалась в пригороде Махачкалы в пятницу вечером, сегодня сообщается о 12 погибших.
Ранее было известно об 11 жертвах, еще одно тело извлекли из-под завалов на месте происшествия.
"Число погибших увеличилось до 12"
– Минздрав Дагестана
В списке погибших двое детей. Также известно о 11 пострадавших, из которых четверо госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.
В Дагестане на 28 сентября объявили траур.