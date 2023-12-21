В Дагестане из-за сильного ветра усилили работу энергетиков

Власти Дагестана перевели энергетиков республики на особый режим работы из-за плохой погоды. В регионе ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду.

В Дагестане из-за сильных порывов ветра ввели особые меры для устранения последствий непогоды. Власти региона приняли решение усилить работу энергетиков и перевели их на режим повышенной готовности. Об этом сообщили компании "Даргэнерго".

"В связи с ухудшением метеоусловий в регионе (усиление ветра до 24 м/с) на заседании штаба по устранению последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе Дагестана принято решение о переходе энергетиков республики в режим повышенной готовности», — сообщили в пресс-службе филиала «Россети Северный Кавказ"

– "Дагэнерго"

Сейчас компания принимает все необходимые меры, чтобы наладить электроснабжение в регионе. Для этого к работе приступили несколько единиц техники и пять рабочих бригад.