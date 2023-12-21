Дагестан накроют волны в 2,5 метра

В пятницу в прибрежные районы Дагестана окажутся во власти стихии. Синоптики прогнозируют резкое усиление ветра и шторм.

Синоптики прогнозируют, что в среду в Дагестане усилится ветер, а волны в Каспийском море достигнут высоты в 2,5 м.

«Утром 17 января по районам моря ожидается усиление северо-западного ветра 15−20 м/с, порывы – 24 м/с, а высота волн будет достигать 1,5−2,5 м»

– Главк МЧС по Дагестану

Сейчас в Махачкале +3 градуса, небольшой ветер и ясно.

Ранее сообщалось о том, то во всех регионах СКФО резко испортится погода, аналогичный прогноз синоптики сделали и для Юга России.