Сочи захлестнет снежный шторм

Коммунальные службы Сочи готовятся к экстремальному снегопаду. В связи с прогнозом в городе объявлено штормовое предупреждение.

На Сочи обрушится сильный снегопад, предупреждают синоптики и спасатели. В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе было объявлено штормовое предупреждение.

«Штормовое предупреждение о сильном снеге на территории Сочи. В период 19:00-20:00 мск 16 января и до 03:00 мск 17 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег»

– ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, в связи с тем, что в регионе также возможны дожди, снег, а в горных районах сход лавин, все коммунальные службы курорта работают в усиленном режиме. В настоящее время в Сочи +9 градусов.