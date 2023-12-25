Вестник Кавказа

В Брюсселе обсудят подготовку к миру между Баку и Ереваном

В Брюсселе обсудят подготовку к миру между Баку и Ереваном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армяно-азербайджанское урегулирование станет предметом встречи глав МИД стран Евросоюза. Также стороны намерены обсудить эскалацию ближневосточного кризиса.

Главы МИД стран-участниц Евросоюза в подельник проведут заседание Совета по иностранным делам Евросоюза. Председатель – верховный комиссар по внешней политике и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель. 

По данным источников в Брюсселе, на повестке встречи – ситуация на Ближнем Востоке, а также мирные переговоры Азербайджана и Армении.

Отметим, что в настоящее время процесс мирных переговоров между Баку и Ереваном практически заморожен, так как есть вероятность, что Азербайджан намерен напрямую договариваться о мире с Арменией.

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