В Брюсселе обсудят подготовку к миру между Баку и Ереваном

Армяно-азербайджанское урегулирование станет предметом встречи глав МИД стран Евросоюза. Также стороны намерены обсудить эскалацию ближневосточного кризиса.

Главы МИД стран-участниц Евросоюза в подельник проведут заседание Совета по иностранным делам Евросоюза. Председатель – верховный комиссар по внешней политике и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель.

По данным источников в Брюсселе, на повестке встречи – ситуация на Ближнем Востоке, а также мирные переговоры Азербайджана и Армении.

Отметим, что в настоящее время процесс мирных переговоров между Баку и Ереваном практически заморожен, так как есть вероятность, что Азербайджан намерен напрямую договариваться о мире с Арменией.