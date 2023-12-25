Пашинян: Баку и Ереван должны гарантировать отсутствие территориальных претензий

Власти Армении и Азербайджана должны взаимно гарантировать друг другу отсутствие территориальных претензий. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что как Баку, так и Ереван должны взаимно гарантировать друг другу отсутствие территориальных претензий друг к другу.

«Мы хотим дополнительных взаимных гарантий от Азербайджана, а Азербайджан от нас, что ни у нас, ни у них нет никаких скрытых территориальных претензий друг к другу»

– Никол Пашинян

По словам, главы Армении, это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма.

«Мы также осведомлены о наличии у Армении многочисленных плохих «советников» в некоторых европейских столицах. Мы бы хотели, чтобы между двумя странами вообще не было войны. А для этого должны быть гарантии»

– Ильхам Алиев