В Баку опровергли заявление Еревана о вчерашнем обстреле на границе

Опубликовано: 13:24, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане прокомментировали заявление руководства Армении о совершенной вчера вечером атаке на армянские позиции. Эта информация не соответствует действительности, отметили в Баку.

В Азербайджане прокомментировали сделанное сегодня заявление Минобороны Армении о воскресном обстреле армянских позиций на государственной границе двух стран.

На сайте оборонного азербайджанского ведомства сказано, что сведения об атаке, совершенной вечером в воскресенье в Зодском направлении Басаркечярского района, не соответствуют действительности.