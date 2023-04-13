МИД Азербайджана потребовал у Армении предоставить точные карты мин

Опубликовано: 12:59, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане на армянских минах продолжают подрываться мирные люди – такая ситуация в мирное время неприемлема, и Армения обязана предоставить Азербайджану точные карты своих минных полей.

Армения должна предоставить Азербайджану точные карты минных полей, говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Вдали от бывшей линии соприкосновения, в Лачинском районе, где некоторое время назад были обнаружены мины армянского производства 2021 года, в результате очередного разрыва мины пострадал мирный житель Азербайджана. С 2020 года число жертв мин в Азербайджане составляет 290 человек. Армения должна предоставить точные карты мин", - говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства.

12 апреля в селе Сус Лачинского района на противопехотной мине подорвался Рамиль Азизов, 2001 года рождения, он получил ранение ноги.

Напомним, это не первое обращение МИД Азербайджана не только к Армении, но и к мировому сообществу: 2 апреля внешнеполитическое ведомство страны обратилось с призывом уделить внимание проблеме минного загрязнения освобожденных азербайджанских районов, из-за которого регулярно гибнут и получают увечья военные и простые граждане Азербайджанской Республики.

МИД Азербайджана призвал мировое сообщество обратить пристальное внимание на проблему тотального минирования Карабаха и Восточного Зангезура армянскими оккупационными силами в годы Карабахской войны в связи с подрывом на армянской мине недалеко от села Талыш Тертерского района военнослужащего Новруза Нифталиева, куда две недели назад вернулись местные жители.