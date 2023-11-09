В Азербайджане рассказали об отношении к русскому языку

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана сообщила о бережном отношении к русскому языку. По ее словам, на сегодняшний день в стране функционируют свыше 300 русскоязычных школ.

В Азербайджане бережно относятся к русскому языку. Такое заявление сделала спикер Милли Меджлиса страны.

"В 2023 году в Азербайджане был подготовлен и проведен целый ряд научно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к Году русского языка. Хотелось бы отметить, что в Азербайджане всегда бережно относились и относятся к русскому языку"

– Сахиба Гафарова

Она рассказала, что на сегодняшний день на территории республики работают примерно 340 русскоязычных школ, в которых обучаются свыше 150 тыс детей.

Кроме того, Гафарова указала на то, что в русских отделениях вузов учатся 15 тыс студентов.