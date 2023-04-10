В Астане открылась улица имени Гейдара Алиева

Опубликовано: 16:54, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президенты Казахстана и Азербайджана в понедельник открыли в Астане улицу имени Гейдара Алиева. Она появилась в центре города, неподалеку от Ботанического сада.

Улица имени общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева открылась 10 апреля в центре столица Казахстана.

В торжественной церемонии открытия улицы приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев, находящийся с официальным визитом в Астане.

Казахстан и Азербайджан укрепляют культурно-гуманитарные связи, отметил Токаев. В центральноазиатской республике проживает свыше 130 тыс этнических азербайджанцев, граждан Казахстана. Часть из них присутствовала на открытии улицы сегодня.

Отметим, что 10 мая 2023 года Гейдару Алиеву исполнилось бы 100 лет. Открытие улицы в казахстанской столице приурочено к этой дате.