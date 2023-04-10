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Алиев и Токаев провели два раунда переговоров в Астане

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев, 10 апреля 2023
© Фото: сайт президента Азербайджана
В Астане сегодня состоялись переговоры президентов Казахстана и Азербайджана. Стороны нацелены на расширение сотрудничества и увеличение взаимного товарооборота.

Переговоры провели в понедельник в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев прибыл сегодня в Казахстан по приглашению своего коллеги. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах.

Токаев приветствовал его и отметил, что в августе прошлого года побывал с визитом в Баку, что дало серьезный импульс развитию двусторонних отношений.

По словам лидера Казахстана, в настоящее время пришло время для того, чтобы сверить часы, оценить работу правительств двух стран по исполнению поручений, передает пресс-служба Акорды.

Он отметил, что Азербайджан для Казахстана - братское, близкое государство. Казахстан делает все для развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в инвестициях. Также ведется работа по расширению взаимодействия на политической арене, как в рамках двустороннего формата, так и в международных организациях.

«Мы готовились к вашему визиту. Мы нацелены на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия и сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в Закавказском регионе. Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении»,

– заявил Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что в рамках текущего визита Ильхама Алиева в Астану закрепляется учреждение Высшего межгосударственного совета. Он выразил уверенность, что это станет мощным импульсом для отношений Баку и Астаны.

Также он отметил значительный рост товарооборота между странами - он вырос на 40% и достиг $500 млн. При этом Токаев уверен, что имеются возможности для того, чтобы довести этот показатель до $1 млрд. По его словам, перспективы взаимного товарооборота есть в сферах энергетики, транспорта, логистики, промышленности, информационных технологий, сельского хозяйства.

Ильхам Алиев прилетел в Казахстан

Ильхам Алиев прилетел в Казахстан

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