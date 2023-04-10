Опубликовано: 11:10, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Самолет с Ильхамом Алиевым на борту совершил посадку в Астане. Президент Азербайджана проведет встречу с коллегой Касым-Жомартом Токаевым и другими официальными лицами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан, его самолет приземлился в астанинском аэропорту, сообщает пресс-служба главы государства.

В аэропорту имени Нурсултана Назарбаева президента Азербайджана встречали глава правительства Республики Казахстан Алихан Смаилов и другие официальные представители этой страны.

Стоит добавить, что в честь приезда Ильхама Алиева в аэропорту были установлены государственные флаги Азербайджана и Казахстана, а также был встроен почетный караул.