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Ильхам Алиев прилетел в Казахстан

Ильхам Алиев и Алихан Смаилов
© Фото: сайт президента Азербайджана
Самолет с Ильхамом Алиевым на борту совершил посадку в Астане. Президент Азербайджана проведет встречу с коллегой Касым-Жомартом Токаевым и другими официальными лицами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан, его самолет приземлился в астанинском аэропорту, сообщает пресс-служба главы государства.

В аэропорту имени Нурсултана Назарбаева президента Азербайджана встречали глава правительства Республики Казахстан Алихан Смаилов и другие официальные представители этой страны.

Стоит добавить, что в честь приезда Ильхама Алиева в аэропорту были установлены государственные флаги Азербайджана и Казахстана, а также был встроен почетный караул.

Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом

Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом

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