Опубликовано: 7:42, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджана 10 апреля начнет официальный визит в Казахстан, где проведет переговоры со своим казахстанским коллегой. В повестку дня войдут главные вопросы развития двустороннего стратегического партнерства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом. Планируется, что азербайджанский лидер прибудет в Астану 10 апреля. Об этом проинформировала пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«10 апреля 2023 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан. В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах»

– сообщает пресс-служба.

Уточняется, что главы Азербайджана и Казахстана обсудят ключевые вопросы двухстороннего сотрудничества и стратегического партнерства.