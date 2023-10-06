В Армении школьников кормили просроченными продуктами

Опубликовано: 14:26, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Просроченные продукты нашла инспекция в одной из школ в Армении. На стол школьников едва не попали испортившиеся яйца и мацони.

Продукты, которые подавали детям в столовой школы в Котайке, не соответствуют нормам, установили сотрудники Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении.

В ходе проверки в школьной столовой были обнаружены просроченные продукты - куриные яйца и кисломолочный мацун (мацони).

Опасные продукты были найдены в средней общеобразовательной школе им.Вауни Карапетяна, уточняется в сообщении инспекции. Вся просрочка была незамедлительно уничтожена.