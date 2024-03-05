Россия в 40 раз нарастила ввоз яиц из Азербайджана

Импортных куриных яиц в РФ в прошлом году стало больше. Поставки из Азербайджана выросли более чем в 40 раз.

В Россию за 2024 год было ввезено 818,5 тыс штук столовых яиц, информирует Россельхознадзор.

"818,5 тыс шт пищевых куриных яиц ввезено в Россию в 2024 году, что почти в 1,6 раза больше по сравнению с 2023 годом"

– сообщение

В 2023 году импортных куриных яиц в РФ было ввезено 518 тыс штук.

Названы три главных поставщика яиц в 2024 году, ими стали Беларусь, Азербайджан и Турция.

Поставки яиц из Азербайджана выросли значительнее всего - в 40,6 раза, на российский рынок поступило 48,7 тыс яиц.

Беларусь обеспечила Россию 710,5 тыс штук яиц - плюс 39% с 2023 года. Турция стала новым поставщиком и ввезла через порт в Новороссийске 44,3 тыс столовых яиц, передает ТАСС.