Вестник Кавказа

В Новороссийске "завернули" почти 200 тонн импортных мандаринов

В Новороссийске "завернули" почти 200 тонн импортных мандаринов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора не пропустили в страну 9 партий - более 196 тонн зараженных мандаринов, которые прибыли в морской порт Новороссийска из Турции и Египта.

Через морской порт кубанского Новороссийска снова пытались ввезти крупные партии мандаринов, зараженных личинками средиземноморской плодовой мухи, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В общей сложности в порт прибыли 9 партий фруктов: пять партий весом 109 т были доставлены из Турции, еще четыре, весом более 87 т, прибыли из Египта: все мандарины были заражены личинками средиземноморской плодовой мухи, передает "АиФ-Юг".

Все фрукты выборочно проверили в Новороссийской лаборатории ФГБУ "ВНИИКР", после чего в своем заключении эксперты запретили ко ввозу на территорию Новороссийска все девять партий зараженных цитрусовых.

Напомним, турецкие и египетские компании периодически штурмуют порт Новороссийска своими сомнительными фруктами – так, месяц назад специалисты Россельхознадзора нашли карантинных насекомых в крупной партии в 17, 4 т грейпфрутов из Египта. Цитрусы были заражены средиземноморской плодовой мушкой, всю партию из-за карантинного насекомого отправили обратно.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дубайский шоколад нелегально везли на продажу в Россию

Дубайский шоколад нелегально везли на продажу в Россию

Что такое новогодние обещания и как научиться их выполнять?

Что такое новогодние обещания и как научиться их выполнять?

Холодец: самое странное блюдо новогоднего стола

Холодец: самое странное блюдо новогоднего стола

Грузия нарастила импорт подсолнечного масла из России

Грузия нарастила импорт подсолнечного масла из России

Пекарня в центре Ростова стала распространителем кишечной инфекции

Пекарня в центре Ростова стала распространителем кишечной инфекции

Раскрыта оптимальная порция мандаринов в день

Раскрыта оптимальная порция мандаринов в день

Можно ли туристам ехать в Абхазию на Новый год 2025: энергетический кризис, повышение цен и отсутствие интернета

Можно ли туристам ехать в Абхазию на Новый год 2025: энергетический кризис, повышение цен и отсутствие интернета

В Абхазии резко выросли цены на хлеб

В Абхазии резко выросли цены на хлеб

Красная икра скоро подешевеет в России

Красная икра скоро подешевеет в России

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы