В Новороссийске "завернули" почти 200 тонн импортных мандаринов

Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора не пропустили в страну 9 партий - более 196 тонн зараженных мандаринов, которые прибыли в морской порт Новороссийска из Турции и Египта.

Через морской порт кубанского Новороссийска снова пытались ввезти крупные партии мандаринов, зараженных личинками средиземноморской плодовой мухи, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В общей сложности в порт прибыли 9 партий фруктов: пять партий весом 109 т были доставлены из Турции, еще четыре, весом более 87 т, прибыли из Египта: все мандарины были заражены личинками средиземноморской плодовой мухи, передает "АиФ-Юг".

Все фрукты выборочно проверили в Новороссийской лаборатории ФГБУ "ВНИИКР", после чего в своем заключении эксперты запретили ко ввозу на территорию Новороссийска все девять партий зараженных цитрусовых.

Напомним, турецкие и египетские компании периодически штурмуют порт Новороссийска своими сомнительными фруктами – так, месяц назад специалисты Россельхознадзора нашли карантинных насекомых в крупной партии в 17, 4 т грейпфрутов из Египта. Цитрусы были заражены средиземноморской плодовой мушкой, всю партию из-за карантинного насекомого отправили обратно.