Вестник Кавказа

Россия не пропустила грейпфруты из Египта

Россия не пропустила грейпфруты из Египта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставка цитрусовых из Египта в Россию была забракована - в грейпфрутах нашли карантинных насекомых. Зараженные цитрусы выявили в порту Новороссийска.

Россельхознадзор выявил средиземноморскую плодовую мушку в крупной партии египетских грейпфрутов.

Грейпфруты из Египта не пропустили в порту Новороссийска из-за карантинного насекомого.

«В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов партия зараженных грейпфрутов запрещена к ввозу»

– ведомство

Муху обнаружили в партии в 17,4 тонны, уточнили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основными поставщиками грейпфрутов в РФ являются Египет, Турция, Марокко.

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