Россия не пропустила грейпфруты из Египта

Поставка цитрусовых из Египта в Россию была забракована - в грейпфрутах нашли карантинных насекомых. Зараженные цитрусы выявили в порту Новороссийска.
Россельхознадзор выявил средиземноморскую плодовую мушку в крупной партии египетских грейпфрутов.
Грейпфруты из Египта не пропустили в порту Новороссийска из-за карантинного насекомого.
«В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов партия зараженных грейпфрутов запрещена к ввозу»
– ведомство
Муху обнаружили в партии в 17,4 тонны, уточнили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Основными поставщиками грейпфрутов в РФ являются Египет, Турция, Марокко.