Мандарины и фейхоа - Абхазия обеспечивает РФ фруктами

Поставки сезонных фруктов из Абхазии в Россию в этом году выросли. Абхазских мандаринов прибыло в РФ к настоящему времени более 20 тыс тонн, фейхоа - более 700 тонн.

Россельхознадзор сообщил о росте поставок абхазских фруктов на российский рынок в этом сезоне.

С начала осени в РФ поступило 20,1 тыс т мандаринов из Абхазии. Поставки находятся на уровне выше прошлогоднего и стремятся к рекорду, в республике урожайный год. В среднем в начале декабря около 1 тыс т мандаринов проходит Краснодарскую таможню ежедневно.

Контроль на таможне каждый день проходит до 200 большегрузов с фруктами из Абхазии. В РФ поставляются не только знаменитые мандарины, но и другие плоды: фейхоа - 725 тонн с начала сезона, хурма - 210 тонн. Кроме того, Абхазия экспортирует апельсины, лимоны и орехи в Россию.