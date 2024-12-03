Вестник Кавказа

Мандарины и фейхоа - Абхазия обеспечивает РФ фруктами

Мандарины и фейхоа - Абхазия обеспечивает РФ фруктами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки сезонных фруктов из Абхазии в Россию в этом году выросли. Абхазских мандаринов прибыло в РФ к настоящему времени более 20 тыс тонн, фейхоа - более 700 тонн.

Россельхознадзор сообщил о росте поставок абхазских фруктов на российский рынок в этом сезоне.

С начала осени в РФ поступило 20,1 тыс т мандаринов из Абхазии. Поставки находятся на уровне выше прошлогоднего и стремятся к рекорду, в республике урожайный год. В среднем в начале декабря около 1 тыс т мандаринов проходит Краснодарскую таможню ежедневно.

Контроль на таможне каждый день проходит до 200 большегрузов с фруктами из Абхазии. В РФ поставляются не только знаменитые мандарины, но и другие плоды: фейхоа - 725 тонн с начала сезона, хурма - 210 тонн. Кроме того, Абхазия экспортирует апельсины, лимоны и орехи в Россию.

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