Вестник Кавказа

Абхазия идет на рекорд по поставкам мандаринов в Россию

Абхазия идет на рекорд по поставкам мандаринов в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки мандаринов из Абхазии в РФ с начала сезона, который сейчас в самом разгаре, по сравнению с минувшим годом выросли на 60%, до 16 тысяч тонн, сообщила Краснодарская таможня.

В Абхазии – пик "мандаринового" сезона: с его начала, а стартовал он в октябре, на российских прилавках появились тысячи тонн абхазских фруктов, и не только цитрусовых, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.

"В Россию из Абхазии продолжается активный ввоз цитрусовых. За последние сутки через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни ввезено порядка 1 тыс т мандаринов. С начала октября текущего года поставлено 16 тыс т мандаринов, что на 60% превышает показатели аналогичного периода прошлого года"

- Краснодарская таможня

Ежедневно через границу проходит в среднем 200 большегрузов с фруктами, и это – не только мандарины, но и фейхоа, хурма, апельсины, лимоны и орехи – всего их привезли около 1,5 тыс т, отметили на таможне, передает "Интерфакс".

В минувшем 2024 году на столах россиян оказались около 25 тыс т абхазских фруктов. В нынешнем будет точно не меньше, а может и больше, заверили таможенники.

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