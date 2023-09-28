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Очередное ЧП на свадьбе в Ираке: отравились сотни человек

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Еще одна свадьба за последние несколько дней в Ираке закончилась печально, хотя, к счастью, без жертв. Более 260 участников торжества пострадали от отравления. Идет расследование.

Массовое отравление на свадьбе уложило в больницы 262 человека в Ираке. Детали ЧП рассказали в местной полиции.

Неудачное бракосочетание было совершено в провинции Киркук, расположенной на северо-востоке Ирака. Изначально сообщалось о минимум 50 госпитализированных, позже их число выросло.

Все отравившиеся получили медпомощь. Их уже выписали домой.

Расследование и причины ЧП

В полиции уточнили, что уже есть подозреваемые. На данный момент задержаны три человека. Кроме того, специальная комиссия расследует преступление.

Предварительно выяснена причина отравления. Интоксикацию у людей могли вызвать испортившиеся продукты.

Пожар на свадьбе в Ираке - более 100 погибших и 300 пострадавших

Пожар на свадьбе в Ираке - более 100 погибших и 300 пострадавших

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