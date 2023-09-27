Пожар на свадьбе в Ираке - более 100 погибших и 300 пострадавших

Свадьба на севере Ирака завершилась сотнями жертв. В помещении начался пожар, в результате свыше 450 человек числятся в списке пострадавших и погибших.
Свадебное торжество в Ираке обернулось трагедией, на празднике случился пожар, в результате которого погибли более ста человек, пострадали порядка 300.
"Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек"
– региональный Красный полумесяц
Согласно предварительной информации, огонь вспыхнул на свадебном застолье во вторник вечером из-за того, что в помещении использовались непредназначенные для этого фейерверки.