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Пожар на свадьбе в Ираке - более 100 погибших и 300 пострадавших

Пожар на свадьбе в Ираке - более 100 погибших и 300 пострадавших
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Свадьба на севере Ирака завершилась сотнями жертв. В помещении начался пожар, в результате свыше 450 человек числятся в списке пострадавших и погибших.

Свадебное торжество в Ираке обернулось трагедией, на празднике случился пожар, в результате которого погибли более ста человек, пострадали порядка 300.

"Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек"

– региональный Красный полумесяц

Согласно предварительной информации, огонь вспыхнул на свадебном застолье во вторник вечером из-за того, что в помещении использовались непредназначенные для этого фейерверки.

 

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