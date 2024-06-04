В Анапе заработал пешеходный зеркальный мост

Зеркальный мост возвели в Анапе. Он построен на месте разрушенного непогодой моста.

В Анапе открыт пешеходный зеркальный мост, он сменил своего предшественника, который был разрушен в конце 2023 года в результате стихийного бедствия.

«Завершено строительство 56-метрового моста через речку Анапку. Его установили вместо мостика, разрушенного в конце прошлого года во время удара стихии»

– пресс-служба администрации города-курорта.

Новый пешеходный мост в Анапе обладает необычным внешним видом: он покрыт зеркальными панелями, что позволяет понаблюдать за морским пейзажем побережья и города с необычных ракурсов.

Также стоит отметить, что помимо своего оригинального внешнего вида, зеркальный мост в Анапе обладает высоким уровнем безопасности. Специально разработанная конструкция и использование прочных материалов делают это сооружение надежным и устойчивым к непогоде.