Вестник Кавказа

В Анапе заработал пешеходный зеркальный мост

В Анапе заработал пешеходный зеркальный мост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зеркальный мост возвели в Анапе. Он построен на месте разрушенного непогодой моста.

В Анапе открыт пешеходный зеркальный мост, он сменил своего предшественника, который был разрушен в конце 2023 года в результате стихийного бедствия.

«Завершено строительство 56-метрового моста через речку Анапку. Его установили вместо мостика, разрушенного в конце прошлого года во время удара стихии»

– пресс-служба администрации города-курорта.

Новый пешеходный мост в Анапе обладает необычным внешним видом: он покрыт зеркальными панелями, что позволяет понаблюдать за морским пейзажем побережья и города с необычных ракурсов.

Также стоит отметить, что помимо своего оригинального внешнего вида, зеркальный мост в Анапе обладает высоким уровнем безопасности. Специально разработанная конструкция и использование прочных материалов делают это сооружение надежным и устойчивым к непогоде.

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