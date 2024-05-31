Провал на мосту ограничил движение на трассе "Кавказ"

Специалисты ремонтируют мост на Ставрополье, на котором образовался сквозной провал. На данном участке образовалась пробка
Во вторник утром на мосту через реку Кубань в Ставропольском крае образовались сквозные дефекты. Об этом сказано 4 июня в Telegram-канале главы региона.
Аварийная ситуация произошла на 230-м километре трассы "Кавказ" неподалеку от села Кочубеевского.
"Сегодня на федеральной трассе, ведущей в сторону Невинномысска, недалеко от села Кочубеевского, произошла аварийная ситуация. На мостовом сооружении образовались сквозные дефекты"
– Владимир Владимиров
Он подчеркнул, что в настоящее время движение на данном участке осуществляется по правой полосе моста. Из-за этого там возник небольшой затор.
Ведутся ремонтные работы.