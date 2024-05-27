Ставрополье ждет сезон пожаров

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ставропольском крае 3 и 4 июня. В эти дни столбики термометров будут подниматься до +34 и +37 градусов соответственно.

Аномальная жара до +37 градусов приведет к повышенным рискам возникновения пожаров в Ставропольском крае.

«В северной части Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), в северо-западных и центральных районах - местами высокая пожароопасность (четвертый класс)»

– краевая противопожарная служба.

Напомним, что в понедельник синоптики обещают в регионе +34, а во вторник +37 градусов.

С каждым годом на Ставрополье становится все жарче, и это не только ощущается на улице, но и увеличивает риск возникновения пожаров. Повышенная температура воздуха способствует иссушению растительности, что делает ее легко воспламеняемой.

Одной из причин повышенной опасности пожаров на Ставрополье является близкое расположение населенных пунктов к лесным массивам и сельскохозяйственным угодьям. В случае возгорания в таких районах, пламя может быстро перекинуться на жилые дома, что увеличивает угрозу для людей и их имущества.

Чтобы снизить риск пожаров на Ставрополье, необходимо уделить особое внимание профилактике и соблюдать меры безопасности. Это включает в себя регулярное проведение контрольных работ, очистку территорий от сухой растительности, обучение населения правилам пожарной безопасности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.