В Агдамском районе снова прогремел взрыв

В освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана сегодня вновь прогремел взрыв: сдетонировала замаскированная армянская мина, пострадал один человек.

Сегодня около 13:30 (12:30 мск) в полицию поступила информация о взрыве мины на освобожденной от оккупации территории Агдамского района, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Ранение при взрыве получил житель села Кюртлер Агджабединского района Фаиг Абышев (1980 г.р.) получил ранение в ногу. Медики оперативно доставили его в больницу, передает Trend.

Представители Генпрокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и провели все необходимые следственные действия, по факту взрыва проводится расследование, сообщили в надзорном ведомстве.