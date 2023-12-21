В Карабахе нашли очередной крупный склад армянского оружия

На территории гражданского объекта в Карабахском экономическом районе обнаружен очередной масштабный склад оружия, которое было оставлено военными формированиями Армении.

В процессе поисковых работ сотрудниками Минобороны Азербайджанской Республики был обнаружен масштабный склад оружия и боеприпасов вооруженных сил и незаконных военных формирований Республики Армения. Информация об этом была опубликована на официальной странице Министерства обороны АР.

© Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Отмечается, что склад был расположен на территории Карабахского экономического района. Для укрытия оружия и боеприпасов использовалось помещение гражданского назначения.

© Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

В ходе осмотра помещения было обнаружено масштабное количество гранатометов, противопехотных и противотанковых мин, ракет и прочих боеприпасов. Весь арсенал оружия был изъят.