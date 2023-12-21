Крупный схрон армянского оружия нашли в Ханкенди

Полиция обнаружила в Ханкенди большое количество боеприпасов. Сотрудники продолжают мероприятия по очистке территорий от взрывчатых веществ.
В азербайджанском городе Ханкенди полицейские продолжают мероприятия, направленные на очистку территории от взрывчаток и боеприпасов.
Как пишет пресс-служба МВД Азербайджана, сотрудники нашли в городе автоматы АКС-74, АК-74М, АК-47, АК-103, АКМС, АК-74 и охотничьи ружья.
Кроме того, обнаружены пистолеты АПС, Макарова, шесть гранат, один пулемет ПК, более 2,5 тыс патронов различного калибра, 4 штык-ножа, 39 патронных гребней и 30 коробчатых магазинов.
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