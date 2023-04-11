Ушел из жизни писатель Меир Шалев

Израильский писатель Меир Шалев скончался во вторник после продолжительной болезни на 75-м году жизни.
«Как жаль, что мы больше не будем ждать новой книги Меира Шалева, которая изменит нашу жизнь и сделает ее полнее и богаче… Это был человек, в каждом слове которого пульсировала наша родина и наша история как общества и как нации. Да будет благословенна память о нем»
– говорится в телеграмме с соболезнованиями от президента Израиля Ицхака Герцога.
Также соболезнования в связи с кончиной писателя принесли глава МИД Израиля Эли Коэн, глава Минкультуры культуры и спорта Мики Зоар и оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид.
Меир Шалев родился в 1948 году в мошаве Нахалаль в семье выдающегося израильского писателя Ицхака Шалева.
Служил в Армии оборон Израиля, участвовал в боях на Голанских высотах во время Шестидневной войны. Впервые стихи Шалева были опубликованы в газете «Маарив». Затем работал как теле- и радиоведущий. Вел колонку в газете «Едиот Ахронот».
Шалев лауреат израильской литературной премии Бернштейна и премии премьер-министра Израиля за лучшее литературное произведение на иврите.