Опубликовано: 11:35, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Известный художник и автор песен из Баку Рами Меир умер в Москве в возрасте 60 лет. В своих работах он описывал культуру и быт горских евреев.

В Москве скончался известный бакинский художник Рами Меир, известный своими работами не только в Израиле, но и в России, США и других странах мира. Ему было 60 лет.

До своего дня рождения Меир не дожил трех дней, 11 апреля он бы отпраздновал свое 61-летие. Сам художник родился в Баку, однако его предки – выходцы из Красной Слободы, где компактно проживают горские евреи. Будучи студентом, начал интересоваться живописью.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиль он эмигрировал в 90-е годы, однако сохранял культурные и исторические связи с Азербайджаном. Последние годы своей жизни художник проводил в России, являясь председателем Союза художников горских евреев РФ. Пропагандируя везде духовные ценности горских евреев, Меир всегда отмечал, что Азербайджан – это то место, где сильно развиты мультикультурализм и дружба народов.

Несколько лет художник работал над серией "Горские евреи", собирая по крупицам историю своего народа и исследуя как историк-документалист. Его произведения украшают частные коллекции и музеи не только Израиля и Азербайджана, но также и России, США и других стран.

Меир также писал книги и песни. Он выпустил два альбома с композитором Игорем Тимаковым. В 16 песнях из 32-х ему аккомпанировал Французский государственный оркестр.

Художник зачастую обращал внимание и на ковровое искусство. В России и Израиле ему удавалось реализовать ряд проектов с ОАО "Азерхалча". В августе прошлого года на ВДНХ прошла выставка "Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя", на которой представили чеканные панно, живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Рами Меира, и многие другие работы. Реализованный в сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева и павильоном "Азербайджан" проект получил широкую огласку.