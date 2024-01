Ушел из жизни Нифтулла Аскеров

После продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров. Об этом сообщили в Лянкяранском государственном драматическом театре.

В Лянкяранском государственном драматическом театре сообщили о кончине заслуженного артиста Азербайджана Нифтуллы Аскерова. Сообщается, что он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Артист родился в 1959 году в селе Гирдани Лянкяранского района. С 1995 года служил в качестве актера в Лянкяранском государственном драматическом театре.

Азербайджанскому зрителю Нифтулла Аскеров, помимо театральных работ, запомнится ролями в таких кинопроектах как My name is İntiqam, My name is İntiqam 2, Bayram axşamı, Bığ əhvalatı, Vəziyyət rusca, Elçilik и многих других.