Ушел из жизни поэт Лев Рубинштейн

Известный поэт Лев Рубинштейн умер в столичной больнице после ДТП, произошедшего возле его дома в этот понедельник. Ему было 76 лет.

В Москве умер поэт и публицист Лев Рубиншейн. Соответствующую информацию подтвердила его дочь Мария.

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня"

– говорится в сообщении на ее странице в Live Journal

Поэт скончался в одной из столичных больниц, не приходя в сознание после ДТП, произошедшего в этот понедельник. Его сбила машина, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу.

Лев Рубинштейн – известный поэт, библиограф и журналист. Окончил филвак Московского государственного педагогического института. В 2012 году стал лауреатом престижной литературной премии "НОС". Является основателем столичного концептуализма и создателем собственного жанра "картотеки".