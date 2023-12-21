Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин

На 89-м году скончался народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Дата и время прощания станут известны позднее.

В четверг, 11 января ушел из жизни народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Ему было 88 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта»

– собеседник агентства.

Родился в Чите в 1935 году. Окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, затем поступил в Малый театр, в 1988 стал его художественным руководителем. Преподавал Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, проводил мастер-классы по всему миру.

За все время работы в Малом театре исполнил более 50 ролей. Исполнил роли в таких кинолентах как «Школьный вальс», «Обыкновенное чудо», «И был вечер, и было утро…», «Сильных духом», «Московская сага» и многих других.