Ушел из жизни Чингиз Гусейнов

Сегодня ночью не стало азербайджанского писателя Чингиза Гусейнова. Ему было 94 года.

В ночь с 8 на 9 января в Израиле ушел из жизни выдающийся азербайджанский писатель, переводчик, доктор филологических наук Чингиз Гусейнов. Соответствующую информацию подтвердили его супруга Елена Твердислова и сын Гасан.

Чингизу Гусейнову было 94 года. Похороны состоятся на кладбище Бен Гиор 10 января.

Биография

Чингиз Гусейнов появился на свет в Баку в 1929 году. Окончил филфак Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и аспирантуру Института востоковедения АН СССР. На протяжении 16 лет – с 1955 по 1971 год – занимал должность консультанта в Комиссии по литературам народов СССР при Союзе писателей. С начала 1990-х годов преподавал на филфаке МГУ и в Академии переподготовки работников культуры и искусства.

Прославился благодаря романам, переведенным на ряд языков, включая английский и немецкий. Среди них - "Доктор N", "Магомед, Мамед, Мамиш" и "Семейные тайны". Писатель также занимался переводом азербайджанских классиков на русский язык. В 1999 году его наградили орденом "Дружба".

"Вестник Кавказа" выражает глубокие соболезнования родным и близким Чингиза Гусейнова.