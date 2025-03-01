Ушел из жизни бывший генсек АФФА

Не стало ветерана азербайджанского футбола Чингиза Исмайлова. После окончания спортивной карьеры он в течение 9 лет возглавлял АФФА.

Ветеран азербайджанского футбола Чингиз Исмайлов скончался на 90-м году жизни. Об этом пишут местные СМИ.

Точная причина смерти легендарного в прошлом голкипера на данный момент не сообщается. Известно, что с 18 марта он находился в больнице из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Чингиз Исмайлов появился на свет в Баку в 1935 году. Долгие годы защищал цвета столичного "Нефтчи". Успел также поиграть в "Динамо" Баку, "Динамо" Гянджа и "Нефти Дашлары". За игру, которую он демонстрировал, его наградили прозвищем "тигр".

С 1994 по 2003 год занимал пост генсека Ассоциации футбольных федераций республики. Работал радио и телекомментатором.