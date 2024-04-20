Вестник Кавказа

Ушел из жизни Рафиг Насиров

Ушел из жизни Рафиг Насиров
Умер народный художник Азербайджана Рафиг Насиров. Ему было 77 лет. Он был художником-постановщиком свыше 50 художественных фильмов.

В возрасте 77 лет умер народный художник Азербайджана Рафиг Насиров. Церемония прощания состоится сегодня в 14:00 по местному времени в Тезе Пир.

Насиров родился 27 мая 1947 года в Сабирабаде. Окончил архитектурный факультет Политехнического техникума, а также архитектурный факультет Азербайджанского политехнического института.

С 1969 года он работал архитектором на Азербайджанской киностудии имени Джафара Джаббарлы, а с 1980-го руководил отделом декоративных устройств. С этого же года Насиров работал дизайнером.

За свою карьеру он был художником-постановщиком свыше 50 полнометражных и короткометражных фильмов, которые получали награды международных фестивалей.

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