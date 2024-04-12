Ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко

Сегодня в Баку на 48-м году ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Юрий Омельченко – причиной смерти артиста стал повторный инсульт.

Сегодня в Баку скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Юрий Омельченко, сообщили в пресс-службе театра.

Причиной смерти актера стал повторный инсульт, которого он не перенес – спасти его не смогли и врачи медицинского учреждения, куда его госпитализировали ранее после первого инсульта, сообщили родные покойного.

"Он скончался сегодня утром в медицинском учреждении, куда был помещен несколько дней назад. Он перенес инсульт. Вчера до нас дошла информация, что его состояние улучшается, но сегодня у него произошел повторный инсульт"

- родственники Омельченко

Юрий Омельченко родился в Баку в 1976 году, с 1997-го он работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы, где воплотил яркие и запоминающиеся образы в постановках "Встретимся на Торговой", "Волки и овцы", "Семь красавиц", "Маскарад", "Али и Нино", "Вишневый сад" и многих других спектаклях.

Хорошо известен он и российскому кинозрителю – актер прекрасно сыграл в фильмах "Дронго", "Беспокойство", "Колдун" и в новой версии легендарной кинокартины "Не бойся, я с тобой!" 2013 года.