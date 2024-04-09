В Баку ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов

Сегодня в Баку скоропостижно ушел из жизни советский и азербайджанский певец, заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов, ему было 70 лет – он скончался до приезда кареты "скорой помощи" от острой сердечной недостаточности.

Сегодня, 20 апреля, в 12:03 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в Баку поступил звонок по поводу недомогания заслуженного артиста Джаваншира Мамедова. Через две минуты по указанному звонившим адресу была направлена бригада "скорой помощи".

"Однако артист скончался до прибытия врачей, и прибывшая по адресу бригада зарегистрировала факт смерти"

- Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи

Причиной ухода из жизни 70-летнего исполнителя стала сердечная недостаточность, показала экспертиза, проведенная в Республиканской клинической больнице.

Печальное известие подтвердили члены семьи артиста и его партнерша по дуэту Фируза Ибадова.

Джаваншир Мамедов родился в 1954 году в семье музыканта. Свой творческий путь он начал в качестве исполнителя на гармони и за свою более чем 30-летнюю деятельность на сцене завоевал большую популярность у зрителей.

Заслуженного артиста сегодня похоронили на бакинском кладбище "Волчьи ворота".