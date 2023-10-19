Ушел из жизни актер из "Крутого пике" Сергей Гладков

Опубликовано: 13:22, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скончался известный комик Сергей Гладков, прославившийся в конце 1990-х и начале 2000-х благодаря ролях в журнале видеокомиксов "Каламбур".

Знаменитый актер Сергей Гладков ушел из жизни, о его смерти сообщают СМИ.

Комик скончался после продолжительной болезни на 61-м году жизни. Назначены дата и место похорон: тело предадут земле 21 октября, в Одессе, передает ТАСС.

Гладков прославился благодаря юмористическим образам, созданным им в телепередаче "Каламбур". Она выходила на ОРТ и РТР с 1996 по 2001 год. Больше всего зрителям запомнились его персонажи в "Деревне дураков" (Мужик) и сериале "Крутое пике" (авиадиспетчер и Мисс Бурпл).