Ушел из жизни Николай Сванидзе

Журналист Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. Он умер в своей квартире в Москве. Предварительная причина смерти – пневмония.

В Москве на 70-м году жизни скончался известный журналист Николай Сванидзе, заявила в своем телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?… Спасибо вам за все!»

- Ева Меркачева

Позже издание «Московский комсомолец» сообщило, что Сванидзе умер вечером 11 сентября в своей квартире на улице Маршала Василевского из-за пневмонии.

Сванидзе являлся автором и ведущим множества телевизионных передач. Он также занимался и преподавательской работой и был членом Общественной палаты РФ.