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Умер друг Рокки Бальбоа

Умер друг Рокки Бальбоа
© Фото: Wikimedia Commons, SilvioPozatto, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
В США ушел из жизни известный актер Берт Янг. Он прославился благодаря роли друга боксера Рокки в одноименной франшизе.

Голливудский киноактер Берт Янг скончался в Лос-Анджелесе. О смерти артиста рассказала его дочь.

Как пишет NYT, Янг ушел из жизни 8 октября. Причину его смерти издание не сообщает.

Берт Янг служил в морской пехоте. Кроме того, он был профессиональным боксером, что, несомненно, помогало ему создавать образы мафиози и гангстеров в боевиках. В то же время, критики отмечали его способность глубоко проникать в образ и передавать многообразные эмоции.

В общей сложности фильмография Янга насчитывает около 160 фильмов и телепроектов. Самую знаменитую роль актер исполнил в фильмах про боксера Рокки. Во всех шести частях франшизы он сыграл друга главного героя Поли Пеннино. После первой части, вышедшей в 1976 году, Янг был номинирован на "Оскар" за лучшую роль второго плана.

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